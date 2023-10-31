Beşiktaş'ta yeni asbaşkan belli oldu

Beşiktaş'ta, Serhan Çetinsaya'dan boşalan göreve Ali Bayrak getirildiği açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta yeni asbaşkan belli oldu
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31 Ekim 2023 18:34
Beşiktaş Kulübü, Serhan Çetinsaya'nın istifası nedeniyle boşalan asbaşkanlık görevine Ali Bayrak'ın getirildiğini duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulumuzun kararı doğrultusunda Serhan Çetinsaya'nın istifası nedeniyle boşalan asbaşkanlık görevine yönetim kurulu asil üyemiz Ali Bayrak getirilmiştir." denildi.

Ayrıca yönetim kurulu yedek üyesi Bilgihan Cenk Sürmen'in asil üye olduğu aktarıldı.

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