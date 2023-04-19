Beşiktaş'ta yedekler fırsat tepti

Beşiktaş'ta Trabzonspor karşısında şans bulan isimler şanslarını iyi değerlendiremedi. Amir Hadziahmetovic kart cezasından dolayı, Trabzonspor karşılaşmasında yer alamadı. Onun yerine ilk defa 11 şansı bulunan Maxim bekleneni veremedi. Şenol Güneş tecrübeli oyuncuyu maçın ikinci yarısında oyundan almak zorunda kaldı.Hafta içi Atletico Madrid karşılaşmasında, Beşiktaş camiasına umut veren Kevin N'Koudou, uzun bir aradan sonra Trabzon kadarosuna dahil oldu. Ancak Şenol Güneş'in verdiği şansı iyi değerlendiremeyen N'Koudou, adeta saç baş yoldurdu. Siyah-Beyazlıların teknik direktörü Şenol Güneş'in Süper Lig'de kalan haftalarda Kevin N'Koudou'ya şans vermeyecek. Sözleşmesi sezon sonundan bitecek Kevin N'Koudou'yla kesin olarak yolların ayrılacağı öğrenildi.Deneyimli çalıştırıcının biletini kestiği bir diğer isim de Jackson Muleka oldu. Sezon sonuna kadar bir daha forma şansı bulması beklenmeyen Jackson Muleka'ya gelecek tekliflerin de değerlendirileceği kaydedildi. Muleka'nın forma giyebileceği bir takıma kiralık olarak da gönderilmesine sıcak bakılıyor. Beşiktaş formasıyla bu sezon 22 maçta süre alan Kevin N'Koudou, 5 gol ve 1 asist kaydetti. Sezon başında Beşiktaş'a transfer olan Jackson Muleka ise 27 maçta görev yapıp 5 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.