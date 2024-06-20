Beşiktaş'ta Yasin Özcan'a takas formülü

Beşiktaş, bir süredir ilgisini bulundurduğu Kasımpaşa'nın 18 yaşındaki genç stoperi Yasin Özcan transferinde iki kulüp arasında ekonomik farklar olduğu öğrenildi.
Kasımpaşa'nın bonservis beklentisinin, siyah-beyazlıların önerdiğinden çok fazla olduğu belirtiliyor.
TAKAS FORMÜLÜ DEVREDE
Beşiktaş yönetimi ise takasta oyuncu önererek bu farkı kapatmaya çalışıyor. İki kulübün başkan düzeyinde önümüzdeki günlerde bu transferle ilgili görüşmesi bekleniyor.
SEZON PERFORMANSI
18 YAŞINDA 40 MAÇA ÇIKTI
Yasin Özcan geride kalan sezonda Kasımpaşa formasıyla 40 maça çıktı ve takımına 3 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı.
Kasımpaşa'nın bonservis beklentisinin, siyah-beyazlıların önerdiğinden çok fazla olduğu belirtiliyor.
TAKAS FORMÜLÜ DEVREDE
Beşiktaş yönetimi ise takasta oyuncu önererek bu farkı kapatmaya çalışıyor. İki kulübün başkan düzeyinde önümüzdeki günlerde bu transferle ilgili görüşmesi bekleniyor.
SEZON PERFORMANSI
18 YAŞINDA 40 MAÇA ÇIKTI
Yasin Özcan geride kalan sezonda Kasımpaşa formasıyla 40 maça çıktı ve takımına 3 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı.