Beşiktaş'ta Yasin Özcan'a takas formülü

Beşiktaş, Kasımpaşa'nın genç ismi Yasin Özcan'a talip ancak kulüpler arasında ekonomik farkların olduğu öğrenildi. Siyah-beyazlılar, transfer için takas formülünü devreye soktu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Yasin Özcan'a takas formülü
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20 Haziran 2024 09:08
Beşiktaş, bir süredir ilgisini bulundurduğu Kasımpaşa'nın 18 yaşındaki genç stoperi Yasin Özcan transferinde iki kulüp arasında ekonomik farklar olduğu öğrenildi.

Kasımpaşa'nın bonservis beklentisinin, siyah-beyazlıların önerdiğinden çok fazla olduğu belirtiliyor.

TAKAS FORMÜLÜ DEVREDE

Beşiktaş yönetimi ise takasta oyuncu önererek bu farkı kapatmaya çalışıyor. İki kulübün başkan düzeyinde önümüzdeki günlerde bu transferle ilgili görüşmesi bekleniyor.

SEZON PERFORMANSI 

18 YAŞINDA 40 MAÇA ÇIKTI

Yasin Özcan geride kalan sezonda Kasımpaşa formasıyla 40 maça çıktı ve takımına 3 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı. 



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