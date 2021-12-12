Beşiktaş'ta yabancı adaylarda Razvan Lucescu sürprizi

Teknik direktör arayışlarına devam eden Beşiktaş, yabancı bir hocayı göreve getirmek istiyor, Şenol Güneş ise son çare konumunda. Siyah beyazlılar Norwich City'deki görevine son verilen Daniel Farke'den olumsuz cevap almıştı. Slaven Bilic'in ise şu anda çalıştırdığı Çin kulübüyle olan sözleşmesi devam ettiği için görüşmeler tıkanmış durumda. Yabancıda listeye son olarak PAOK'u çalıştıran Razvan Lucescu ile Rusya'nın eski hocası Stanislav Cherchesov eklendi.



PAZARTESİ KRİTİK



Siyah beyazlı yönetim eğer bu isimlerden sonuç alamazsa rota Şenol Güneş'e kırılacak. Tecrübeli çalıştırıcı kısa süre önce yaptığı açıklamada, yeni sezona kadar dinleneceğini söylemişti. Ancak yakın arkadaşı olan Başkan Ahmet Nur Çebi'nin devreye girip ısrarcı olması durumunda işler değişebilir. Şu ana kadar Şenol Güneş'le herhangi bir temas kurmayan Çebi'nin, Cherchesov ve Lucescu ile yapılacak görüşmelerin sonuçlanmasını beklediği öğrenildi.





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