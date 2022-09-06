WEGHORST'TAN YÖNETİM MEMNUN

ÖNCE PERFORMANSI SEZONA YAYMASI BEKLENİYOR

MALİYET ŞU ANDA YÜKSEK

Beşiktaş'ın yoğun uğraşlar sonucunda kadrosuna kattığı Wout Weghorst, Süper Lig'de geride kalan 5 maçta ortaya koyduğu performansla dikkatleri üstüne çekti. Siyah-beyazlı yönetim, Hollandalı futbolcunun geleceği için kararını verdi.İngiliz ekibi Burnley'den satın alma opsiyonuyla kiralanan Wout Weghorst, 2 gol 4 asistle toplam 6 gole katkı verdi. Saha içinde arkadaşlarını da performans olarak yukarıya çeken Weghorst'un şu anki performansından yönetim de memnun kaldı.Teknik heyetle golcü ismin geleceğini istişare eden Beşiktaş yöneticileri, Hollandalı forvetin bu performansını ligin geneline yaymasını bekleyecek. Ahmet Nur Çebi ve kurmayları, karşılıklı memnuniyetin devam etmesi halinde gereken hamleyi yapacak. Ismael'in de memnun olduğu Wout Weghorst'un satın alma opsiyonunun 10 milyon euro olduğu biliniyor.Beşiktaş için 10 milyon euro maliyet yüksek görünüyor. Yönetim, İngiliz ekibi Burnley ile bu rakamın indirilmesi için görüşmeler yapacak. Önümüzdeki dönemde Beşiktaş'ın menfaati doğrultusunda bir ortam oluşursa Weghorst ile devam edilecek.