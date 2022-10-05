Beşiktaş'ta Wout Weghorst'un gol planı!

Beşiktaş'ın Hollandalı golcüsü Wout Weghorst, Süper Lig'in 9. haftasında oynayacakları Giresunspor maçında gol atma sözü verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Wout Weghorst'un gol planı!
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05 Ekim 2022 09:14
Beşiktaş forması giyen Wout Weghorst, Fenerbahçe derbisinde özellikle ikinci devrede sık sık pozisyona girmiş ve değerlendirememişti. Hollandalı yıldız, Giresunspor maçını iple çekiyor.

WEGHORST SUSKUNLUĞUNU BOZMAK İSTİYOR

Bu sezon Beşiktaş'ta 8 maçta 3 gol 4 asistle dikkatleri üstüne çeken Weghorst, Giresunspor maçında gol atma sözü verdi. En son İstanbulspor maçında ağları havalandıran Weghorst, takımına maksimum katkı vermek istiyor.

ISMAEL'DEN WEGHORST UYARISI

Öte yandan Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, orta saha oyuncularına Weghorst'u daha fazla beslemeleri için uyarılarda bulundu.

DAHA FAZLA POZİSYONA GİRMESİ SAĞLANACAK

Giresunspor maçında oynaması için seferberlik ilan edilen Rachid Ghezzal'ın da 11'de olmasıyla birlikte Weghorst'un daha fazla pozisyona girmesi hedefleniyor. 

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