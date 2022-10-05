WEGHORST SUSKUNLUĞUNU BOZMAK İSTİYOR

ISMAEL'DEN WEGHORST UYARISI

DAHA FAZLA POZİSYONA GİRMESİ SAĞLANACAK

Beşiktaş forması giyen Wout Weghorst, Fenerbahçe derbisinde özellikle ikinci devrede sık sık pozisyona girmiş ve değerlendirememişti. Hollandalı yıldız, Giresunspor maçını iple çekiyor.Bu sezon Beşiktaş'ta 8 maçta 3 gol 4 asistle dikkatleri üstüne çeken Weghorst, Giresunspor maçında gol atma sözü verdi. En son İstanbulspor maçında ağları havalandıran Weghorst, takımına maksimum katkı vermek istiyor.Öte yandan Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, orta saha oyuncularına Weghorst'u daha fazla beslemeleri için uyarılarda bulundu.Giresunspor maçında oynaması için seferberlik ilan edilen Rachid Ghezzal'ın da 11'de olmasıyla birlikte Weghorst'un daha fazla pozisyona girmesi hedefleniyor.