Beşiktaş'ta Wout Weghorst'tan derbi sözü!

Beşiktaş'ın Hollandalı golcüsü Wout Weghorst, sahalarında oynayacakları Fenerbahçe derbisinde gol atma sözü verdi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Wout Weghorst'tan derbi sözü!
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30 Eylül 2022 08:17
Wout Weghorst
Wout Weghorst
Beşiktaş
Beşiktaş, Fenerbahçe ile oynayacağı derbi maça odaklanırken, siyah-beyazlılara Wout Weghorst'tan da iyi haber geldi. Hollanda Milli Takımı kampında sakatlık geçiren futbolcu, İstanbul'a döndükten sonra yapılan tüm testlerden başarılı şekilde geçti.

WEGHORST GOL SÖZÜ VERDİ

Wout Weghorst, antrenmanlardaki performansı ile de parmak ısırtıyor. 30 yaşındaki santrfor, Fenerbahçe karşılaşmasında takımının en büyük kozu olacak. Weghorst, derbi öncesi teknik heyete gol sözü verdi.

3 GOL 4 ASİST ÜRETTİ

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael Weghorst'un uzun boyu nedeniyle yıldız forvete sık sık top atılmasını oyuncularından istedi. Weghorst, bu sezon çıktığı 7 lig maçında 3 gol sevinci yaşarken, 4 de gol pası verdi.



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