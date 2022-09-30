WEGHORST GOL SÖZÜ VERDİ

3 GOL 4 ASİST ÜRETTİ

Beşiktaş, Fenerbahçe ile oynayacağı derbi maça odaklanırken, siyah-beyazlılara Wout Weghorst'tan da iyi haber geldi. Hollanda Milli Takımı kampında sakatlık geçiren futbolcu, İstanbul'a döndükten sonra yapılan tüm testlerden başarılı şekilde geçti.Wout Weghorst, antrenmanlardaki performansı ile de parmak ısırtıyor. 30 yaşındaki santrfor, Fenerbahçe karşılaşmasında takımının en büyük kozu olacak. Weghorst, derbi öncesi teknik heyete gol sözü verdi.Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael Weghorst'un uzun boyu nedeniyle yıldız forvete sık sık top atılmasını oyuncularından istedi. Weghorst, bu sezon çıktığı 7 lig maçında 3 gol sevinci yaşarken, 4 de gol pası verdi.