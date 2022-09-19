"ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ"

TARAFTARLARI MEMNUN ETTİ

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren ancak; son haftalarda puan kaybı yaşayan Beşiktaş'ta Wout Weghorst taraftarlara mesaj verdi. Hollandalı golcü, eksiklerinin üstesinden geleceklerine inanıyor.Fenerbahçe derbisi öncesinde mesajlar veren golcü oyuncu, "Takım oyunu oynayan ekipler bazen böyle sıkıntılı süreçler yaşayabiliyor. 1-2 bölge aksayınca herkes olumsuz etkileniyor. Eksiklerimizi biliyoruz ve tüm arkadaşlarımla üstesinden geleceğiz" diye konuştu.Beşiktaş formasıyla 7 maçta 3 gol 4 asistle dikkatleri üstüne çeken Weghorst'un performansı siyah-beyazlı taraftarları memnun etti. Futbolcu derbide de gol atarak katkı vermeyi amaçlıyor. Öte yandan Weghorst, Hollanda Milli Takım kampına katıldı.