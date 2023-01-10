Beşiktaş'ta Wout Weghorst idmana çıktı

Beşiktaş'ta takımdan ayrılması gündemde olan Hollandalı golcü Wout Weghorst, takımın sabah idmanında yer aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'ta Wout Weghorst idmana çıktı
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10 Ocak 2023 15:05
Beşiktaş'ta takımdan ayrılması gündemde olan Hollandalı golcü Wout Weghorst için yeni bir gelişme yaşandı.

Takımın sabah idmanından görseller paylaşılırken, Weghorst'un da takımla birlikte idmanda yer aldığı görüldü. Hollandalı golcünün Manchester United'tan gelen teklif sonrası yönetime ayrılık talebinde bulunduğu öne sürülmüştü.

Wout Weghorst, Beşiktaş formasıyla çıktığı 18 resmi maçta 9 gol 4 asistlik katkı sağladı.

 
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