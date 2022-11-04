Beşiktaş'ta Wout Weghorst endişesi

Beşiktaş'ın Hollandalı golcüsü Wout Weghorst'un önceki gün antrenmanda kolunun üzerine düşmesi derbi öncesi taraftarları endişelendirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Wout Weghorst endişesi
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04 Kasım 2022 15:20
Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi öncesi Wout Weghorst ile ilgili endişe verici bir gelişme yaşandı.

Önceki yapılan antrenmanda kolunun üzerine düşen Wout Weghorst'un dirseğine aldığı darbe sonucu kolunda ağrı hissettiği ancak yapılan kontrollerde herhangi bir kırık veya omuzunda bir probleme rastlanmadığı belirtildi.

Derbi öncesi yapılan son antrenmanda kendisini deneyecek olan Weghorst'un kendisini iyi hissetmesi halinde Galatasaray'a karşı forma giyebileceği ifade edildi.
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