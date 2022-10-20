WEGHORST 1 HAFTA YOK

WEGHORST OYNAMAK İSTEDİ

'İYİLEŞMEDEN OYNATMAYACAĞIM'

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hesapları yapan Beşiktaş'ta gözler pazartesi günü deplasmanda oynanacak Hatayspor maçına çevrildi. Siyah-beyazlıların golcüsü Wout Weghorst için teknik direktör Valerien Ismael kararını verdi.Trabzonspor ile oynanan ve 2-2 sona eren derbi maçı sonrası çekilen MR'ında sol uyluk iç adalesinde gerilme ve ödem tespit edilen Weghorst en az 1 hafta yeşil sahalardan uzak kalarak tedavi görecek.Hollandalı golcünün, hocasıyla yaptığı görüşmede pazar gününe kadar kendisini iyi hissetmesi durumunda kadroda yer almak istediğini söyledi.Ancak; Beşiktaş teknik heyetinin sağlık ekibinin onayı olmadan bir karar almayacağı belirtildi. Valerien Ismael'in de Hollandalı oyuncunun şu anki durumuyla oynamasının zor olduğu raporunu aldığı için Weghorst'a "Seni tam olarak iyileşmeden oynatmayacağım" yanıtını verdiği öğrenildi. Weghorst bu sezon geride kalan 10 maçta 3 gol 4 asist üretti.