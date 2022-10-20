Beşiktaş'ta Wout Weghorst'a onay çıkmadı!

Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Wout Weghorst, kendisini iyi hissetmesi halinde Hatayspor maçında oynayabileceğini teknik ekibe iletti. Ismael kararını verdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Wout Weghorst'a onay çıkmadı!
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20 Ekim 2022 08:33
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hesapları yapan Beşiktaş'ta gözler pazartesi günü deplasmanda oynanacak Hatayspor maçına çevrildi. Siyah-beyazlıların golcüsü Wout Weghorst için teknik direktör Valerien Ismael kararını verdi.

WEGHORST 1 HAFTA YOK

Trabzonspor ile oynanan ve 2-2 sona eren derbi maçı sonrası çekilen MR'ında sol uyluk iç adalesinde gerilme ve ödem tespit edilen Weghorst en az 1 hafta yeşil sahalardan uzak kalarak tedavi görecek.

WEGHORST OYNAMAK İSTEDİ

Hollandalı golcünün, hocasıyla yaptığı görüşmede pazar gününe kadar kendisini iyi hissetmesi durumunda kadroda yer almak istediğini söyledi.

'İYİLEŞMEDEN OYNATMAYACAĞIM'

Ancak; Beşiktaş teknik heyetinin sağlık ekibinin onayı olmadan bir karar almayacağı belirtildi. Valerien Ismael'in de Hollandalı oyuncunun şu anki durumuyla oynamasının zor olduğu raporunu aldığı için Weghorst'a "Seni tam olarak iyileşmeden oynatmayacağım" yanıtını verdiği öğrenildi. Weghorst bu sezon geride kalan 10 maçta 3 gol 4 asist üretti. 

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