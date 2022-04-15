Beşiktaş'ta Welinton'un yerine Necip Uysal

Giresunspor ile pazar günü oynayacağı lig maçının hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta kart cezalısı Welinton'un yerine savunmada Necip'in oynaması bekleniyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Welinton'un yerine Necip Uysal
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15 Nisan 2022 12:22
Giresunspor ile pazar günü oynayacağı lig maçının hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş 'ta Alanya maçına göre kadroda zorunlu değişiklik yapılacak.

Necip Uysal Ismael'in de jokeri olacak gibi gözüküyor. Kart cezalısı Welinton'un yerine savunmada Necip'in oynaması bekleniyor. Valerıen Ismael'in savunma üçlüsünü Vida, Montero, Necip'ten kurmayı düşündüğü öğrenildi. 

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