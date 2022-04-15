Giresunspor ile pazar günü oynayacağı lig maçının hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş 'ta Alanya maçına göre kadroda zorunlu değişiklik yapılacak.
Necip Uysal Ismael'in de jokeri olacak gibi gözüküyor. Kart cezalısı Welinton'un yerine savunmada Necip'in oynaması bekleniyor. Valerıen Ismael'in savunma üçlüsünü Vida, Montero, Necip'ten kurmayı düşündüğü öğrenildi.
Necip Uysal Ismael'in de jokeri olacak gibi gözüküyor. Kart cezalısı Welinton'un yerine savunmada Necip'in oynaması bekleniyor. Valerıen Ismael'in savunma üçlüsünü Vida, Montero, Necip'ten kurmayı düşündüğü öğrenildi.