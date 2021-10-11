Beşiktaş'ta Welinton ile yollar ayrılabilir

Beşiktaş'ta yabancı kuralı nedeniyle Brezilyalı stoper Welinton ile yollar ayrılabilir.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Welinton ile yollar ayrılabilir
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11 Ekim 2021 09:48
Welinton Souza Silva
Welinton Souza Silva
Beşiktaş
Beşiktaş'ta yabancı sınırının ardından gelecek sezon için de planlamalar şimdiden başladı.

Siyah beyazlılarda bu noktada stoper bölgesi için karar verilecek. Kaan için temaslara başlayacak Beşiktaş'ın Montero'yu da takımda tutmayı planladığı öğrenildi.

Bu noktada yabancı sınırına rağmen takımda 3. yabancı stoperi düşünmeyen Beşiktaş'ın Serdar Saatçı'nın da şans bulduğunda kendisini göstermesi durumunda Welinton ile yolları ayırabileceği öğrenildi.

32 yaşındaki stoperin 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor. 

 

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