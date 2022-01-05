Beşiktaş'ta Welinton'a yol göründü

Beşiktaş'ın Brezilyalı stoperi Welinton, teknik direktör Sergen Yalçın'ın ayrılığının ardından kulübeye hapsolmuştu. 32 yaşındaki savunmacıya yol göründü. 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Welinton'ın takımdan ayrılması gündemde.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Welinton'a yol göründü
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05 Ocak 2022 12:47
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Welinton
Welinton
Beşiktaş
Beşiktaş'ın geçen sezon Alanyaspor'dan transfer ettiği Welinton'a yol göründü.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın en çok şans verdiği isimlerden biri olan Brezilyalı stoper yaptığı hatalar nedeniyle de çok fazla eleştirilmişti. Yalçın'ın ısrarla oynattığı 32 yaşındaki stoper Önder Karaveli yönetiminde kulübeye hapsoldu. Fazla forma şansı bulamayan Welinton'un yol ayrımında olduğu öğrenildi.

2023'e kadar sözleşmesi bulunan sambacının sezon sonunda takımdan ayrılması gündemde. Ligin sona ermesiyle Welinton'dan kulüp bulması istenecek. Süper Lig takımları arasında da deneyimli oyuncu ile ilgilenen ekiplerin olduğu öğrenildi.  

 


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