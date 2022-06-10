Beşiktaş'ta Weghorst zora girdi!

Beşiktaş'ta forvet transferi için yoğun mesai harcanıyor. Teknik direktör Valerien Ismael'in raporu doğrultusunda forvet transferini kampa kadar yetiştirmeyi hedefleyen siyah-beyazlılarda ilk adaylardan olan Wout Weghorst işi zora girdi.



Hollanda'nın Galler'i 2-1 yendiği maçta şık bir gol atan Hollandalı yıldız adeta değerine değer kattı. Zaten taliplerinin çok olduğu 29 yaşındaki forvetin transferi bir hayli zorlaştı.



ROTA SÖRLOTH VE MULEKA



Beşiktaş yönetimi bu sebeple farklı çalışmalara yöneldi, B planını harekete geçirdi. Buna göre siyah-beyazlılar, diğer önemli alternatifleri Alexander Sörloth ve Jackson Muleka'ya rotasını çevirdi.



İBRE İKİLİYE DÖNDÜ



Bu iki yıldızın Süper Lig'de başarılı olması Beşiktaş'ı umutlandırıyor. Ligi tanımaları ve kaliteli isimler olması transfer çalışmalarına hız katıyor. 2020'de Trabzonspor'la ligin gol kralı olan Alexander Sörloth ve 2021 yılında Kasımpaşa ile kısa sürede lige damgasını vuran Jackson Muleka, siyah-beyazlıları heyecanlandırıyor. Ayrıca listede başka alternatifler de bulunuyor. Ancak öncelik şu anda Sörloth ve Muleka ikisine dönmüş durumda.



KALICI OLMAK İSTİYORLAR



Sörloth'un bonservisi Leipzig'de, Muleka'nın ise Standard Liege'de bulunuyor. İki oyuncu da geçen sezonu kiralık olarak geçirdi. Sörloth, Sociedad'da, Muleka da Kasımpaşa'da idi. Bu oyuncular artık kalıcı takımlarını arıyor.



RB Leipzig'in geçtiğimiz sezon Real Sociedad'a kiraladığı Alexander Sörloth burada istenen performansı bir türlü yakalayamadı. Norveçli golcü son haftalarda üst üste goller atmasına rağmen La Liga ekibi sözleşmesinde yer alan satın alma opsiyonunu kullanmadı. 26 yaşındaki santrafor 44 maçta 8 gol ve 1 asist üretti.



MULEKA'DAN HARİKA PERFORMANS



Kasımpaşa'nın devre arası transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna kattığı Kongolu santrafor Jackson Muleka ise geçtiğimiz yıl muhteşem bir performans sergiledi. Tecrübeli futbolcu İstanbul ekibinde 14 mücadelede forma şansı buldu. 22 yaşındaki oyuncu bu müsabakalarda 12 gol ve 5 asist üretti.



CENK TOSUN'DA GERİ SAYIM



Öte yandan Beşiktaş'ta Cenk Tosun transferi için de artık geri sayıma geçildi. Cenk'in yuvasına dönmesi bekleniyor. U17'nin başarılı yıldızı Muhammed Eren'in de kampa dahil edilmesi bekleniyor.



