Beşiktaş'ta Weghorst gelişmesi!

Beşiktaş'ın eski golcüsü Wout Weghorst'un kulübe haber göndermesi heyecan yarattı. Siyah-beyazlılar Hollandalı futbolcu için kısa sürede harekete geçebilir.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Weghorst gelişmesi!
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19 Kasım 2023 10:21
Hoffenheim'da kiralık olarak forma giyen Wout Weghorst'un Beşiktaş'a haber gönderdi. Beşiktaş, Hollandalı eski yıldızının çağrısına karşı ne yapacağına karar verdi.

Normal şartlarda Vincent Aboubakar'ın gidişi halinde düşünülen Hollandalı yıldız için kısa süre içerisinde hamle yapılabilir.

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