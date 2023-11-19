Hoffenheim'da kiralık olarak forma giyen Wout Weghorst'un Beşiktaş'a haber gönderdi. Beşiktaş, Hollandalı eski yıldızının çağrısına karşı ne yapacağına karar verdi.
Normal şartlarda Vincent Aboubakar'ın gidişi halinde düşünülen Hollandalı yıldız için kısa süre içerisinde hamle yapılabilir.
BEŞİKTAŞ - WOUT WEGHORST HABERİNİN DETAYI İÇİN TIKLAYINIZ
Normal şartlarda Vincent Aboubakar'ın gidişi halinde düşünülen Hollandalı yıldız için kısa süre içerisinde hamle yapılabilir.
BEŞİKTAŞ - WOUT WEGHORST HABERİNİN DETAYI İÇİN TIKLAYINIZ
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