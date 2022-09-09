Beşiktaş'ta Weghorst belirsizliği

Beşiktaş'ta antrenmanda aldığı darbe sonrası sakatlık geçiren Wout Weghorst'un durumu cumartesi günü belli olacak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Weghorst belirsizliği
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09 Eylül 2022 16:14
Başakşehir mücadelesinin hazırlıklarına devam eden Beşiktaş'ta Wout Weghorst belirsizliği yaşanıyor.

A Spor'un haberine göre; perşembe günü yapılan idmanda ayağına darbe alan Hollanda golcü, cuma günü yapılan antrenmanda yer almadı. Weghorst'un durumu cumartesi günü yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.

Beşiktaş, Başakşehir ile 12 Eylül Pazartesi günü saat 19:00'da karşı karşıya gelecek.

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