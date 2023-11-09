Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar sakatlandı

Beşiktaş'ta Bodo/Glimt maçının başlamasına saniyeler kala Vincent Aboubakar'dan kötü haber geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar sakatlandı
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09 Kasım 2023 20:46
Son güncelleme 09 Kasım 2023 20:47
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Konferans Ligi maçı öncesinde Vincent Aboubakar şoku yaşandı.

Siyah-beyazlı takımın Gaziantep FK ve Antalyaspor maçları öncesinde yüksek ateş nedeniyle forma giyemeyen Vincent Aboubakar, Bodo/Glimt maçının 11'ine yazıldı ama son dakika kadrodan çıkarıldı.

Beşiktaş'ta ısınma sırasında arka adalesinde ağrı hisseden Vincent Aboubakar, Bodo/Glimt karşısında oynayamayacağını söyledi.

Vincent Aboubakar'ın sakatlığının ardından yerine Cenk Tosun ilk 11 başladı.

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