Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar'dan vazgeçmek yok!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş formasına ıslıklar eşliğinde geri dönen Vincent Aboubakar'a teknik direktör Fernando Santos sahip çıktı. Santos, "Aboubakar'ın isteği var, idmanlarda iyi çalışıyor. Takıma faydalı olacağını düşünüyorum" dedi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar'dan vazgeçmek yok!
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21 Şubat 2024 11:08
Beşiktaş'ta formasına 72 gün sonra ıslıklar eşliğinde geri dönen Vincent Aboubakar'a teknik direktör Fernando Santos sahip çıktı.

Kara Kartal'ın Kamerunlu golcüsü Vincent Aboubakar, kadro dışı kalması ve Afrika Uluslar Kupası'na gitmesi sonrasında Beşiktaş formasından uzak kalmıştı. Hakkındaki kadro dışı kararı teknik direktör Fernando Santos tarafından kaldırılan tecrübeli futbolcu, sağlığına kavuşması sonrasında önceki gün formasına geri döndü.

ISLIKLARIYLA KARŞILANDI

Konyaspor karşılaşmasında maça sonradan dahil olan 32 yaşındaki futbolcu, oyuna girerken Tüpraş Stadı'ndaki taraftarların ıslıklarıyla karşılandı. Ancak buna rağmen maç sonunda taraftarı alkışlamaya giden oyuncular arasında yer alan Aboubakar, Siyah-Beyazlı futbolseverlerin gönlünü kazanmaya çalıştı. 

 
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