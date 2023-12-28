Sezon başında gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çekenson haftalarda kadro dışı kaldı.Kendisine yapılacak teklifleri değerlendiremeye almayı planlayan yıldız futbolcunun,Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar, Eric Bailly, Valentin Rosier, Rachid Ghezzal ve Jean Onana alınan karar doğrultusunda süresiz kadro dışı bırakılmıştı. Beşiktaş'tan yapılan açıklamada "Futbol A Takımımızdan 5 oyuncumuz kadro dışı bırakılmıştır. Futbol Takımları Genel Koordinatörümüz Samet Aybaba; Vincent Aboubakar, Valentine Rosier, Eric Bailly, Rachid Ghezzal ile Jean Onana'nın performans düşüklüğü ve takım içindeki uyumsuzlukları nedeniyle kadro dışı bırakıldığını açıklamıştır. Yeni kadro yapılanmasıyla ilgili çalışmalarımız devam etmektedir." denilmişti.Kara Kartal'da kadro dışı bırakılan Vincent Aboubakar, kendisine Rusya'dan gelen tekliflere olumsuz yanıt verdi. Arabistan'a dönmeye de soğuk bakan golcü futbolcu Portekiz pazarına yöneldi.Kamerunlu futbolcu, kendisine yapılacak olan teklifleri dinleyecek. 31 yaşındaki oyuncunun, mutlaka Siyah-Beyazlı ekipten ayrılmak istediği belirtildi.Beşiktaş'taki üçüncü dönemine fırtına gibi giren Aboubakar, 16 Süper Lig maçında 13 gol atıp 2 asist yapmıştı. Bu sezona da iyi giriş yapan Aboubakar, kadro dışı kaldığı sürece kadar 22 resmi müsabakada 11 gol atıp 3 asist yaptı.