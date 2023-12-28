Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar'dan ayrılık isteği

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Vincent Aboubakar hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Kamerunlu yıldızın, siyah-beyazlı ekipten ayrılmak istediği öğrenildi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar'dan ayrılık isteği
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28 Aralık 2023 08:43
Son güncelleme 28 Aralık 2023 09:45
Sezon başında gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken Vincent Aboubakar, son haftalarda kadro dışı kaldı.

Kendisine yapılacak teklifleri değerlendiremeye almayı planlayan yıldız futbolcunun, Beşiktaş'tan ayrılmak istediği ifade edildi.

KADRO DIŞI KALDI

Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar, Eric Bailly, Valentin Rosier, Rachid Ghezzal ve Jean Onana alınan karar doğrultusunda süresiz kadro dışı bırakılmıştı. Beşiktaş'tan yapılan açıklamada "Futbol A Takımımızdan 5 oyuncumuz kadro dışı bırakılmıştır. Futbol Takımları Genel Koordinatörümüz Samet Aybaba; Vincent Aboubakar, Valentine Rosier, Eric Bailly, Rachid Ghezzal ile Jean Onana'nın performans düşüklüğü ve takım içindeki uyumsuzlukları nedeniyle kadro dışı bırakıldığını açıklamıştır. Yeni kadro yapılanmasıyla ilgili çalışmalarımız devam etmektedir." denilmişti.

RUSLAR'A RET

Kara Kartal'da kadro dışı bırakılan Vincent Aboubakar, kendisine Rusya'dan gelen tekliflere olumsuz yanıt verdi. Arabistan'a dönmeye de soğuk bakan golcü futbolcu Portekiz pazarına yöneldi.

AYRILMAK İSTİYOR

Kamerunlu futbolcu, kendisine yapılacak olan teklifleri dinleyecek. 31 yaşındaki oyuncunun, mutlaka Siyah-Beyazlı ekipten ayrılmak istediği belirtildi.



SEZON PERFORMANSI

Beşiktaş'taki üçüncü dönemine fırtına gibi giren Aboubakar, 16 Süper Lig maçında 13 gol atıp 2 asist yapmıştı. Bu sezona da iyi giriş yapan Aboubakar, kadro dışı kaldığı sürece kadar 22 resmi müsabakada 11 gol atıp 3 asist yaptı.  

 
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