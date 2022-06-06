Beşiktaş'ta Vida'nın yerine Juventuslu yıldız!

MAAŞ SORUNU

Beşiktaş'ta savunmanın kemik isimlerinden biri olanile yollar ayrıldı. Beşiktaş yönetimi ise Hırvat savunmacının yerini doldurmak için harıl harıl çalışmalarını sürdürüyor.Bu anlamda Beşiktaş, rotasını İtalya'ya çevirdi. Serie A ekiplerinden Juventus'un formasını giyensezonuolarak geçirdi. Fakat Torino temsilcisinin Rugani ile yola devam etmesi beklenmiyor. 27 yaşındaki savunmacı da gelecek teklifleri beklemeye başladı. Gelen son haberlere göreolduğu öğrenildi. Fakat yıldız stoperin, yıllık ücreti ile ilgili bir problem bulunuyor.Senelikbandında bir ücret kazanan Rugani için Beşiktaş bu paraları ödemeye yanaşmıyor. Siyah-beyazlı ekibin deyanında bonuslarla bu transfer bitirmek istediği belirtildi. Taraflar arasındaki görüşmelerin önümüzdeki günlerde hızlanması bekleniyor.