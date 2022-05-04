Beşiktaş'ta Vida, derbide yok!

Beşiktaş'ta tecrübeli stoper Domagoj Vida, ülkesi Hırvatistan'a gitti.
Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, tecrübeli futbolcunun babasının rahatsızlandığı ve operasyon geçireceği belirtildi.
Pazar günü İstanbul'a dönecek Vida, aynı gün oynanacak Fenerbahçe derbisinde de formasından uzak kalacak.
Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, tecrübeli futbolcunun babasının rahatsızlandığı ve operasyon geçireceği belirtildi.
Pazar günü İstanbul'a dönecek Vida, aynı gün oynanacak Fenerbahçe derbisinde de formasından uzak kalacak.
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