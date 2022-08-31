Beşiktaş'ta vazgeçilmez: Necip Uysal

Beşiktaş'ta teknik direktörler geldi geçti ancak Necip Uysal'ın kaderi değişmedi.Kulübün öz kaynak düzeninden yetişen ve yıllardır başarılı bir şekilde görevini yerine getiren tecrübeli oyuncu, yıllarca farklı bölgelerde oynatıldı.Son maçlarda stoper eksikliği yüzünden savunmada forma verilen kaptan, istikrarlı oyunu ile görevini eksiksiz yaptı.