Beşiktaş'ta varsa yoksa Miha Zajc

Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş'ta gözler ara transferde kadroya dahil edilecek isimlere çevrildi. Orta sahaya takviye yapmayı hedefleyen Siyah-Beyazlılar, ezeli rakibi Fenerbahçe'de forma giyen Sloven orta saha oyuncusu Miha Zajc ile ilgili devam eden süreci çok yakından takip etmeyi sürdürüyor.Miha Zajc ile Fenerbahçe arasındaki yeni sözleşme görüşmeleri olumsuz devam ediyor. Jorge Jesus'un göreve gelmesinin ardından gözden düşen ve Fenerbahçe'nin teklifini kabul etmeyen 28 yaşındaki futbolcunun kontratı sezon sonunda sona erecek. Beşiktaş, Zajc Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra transfer hamlesi yapacak ve temaslar da sıklaşacak.2021-22 sezonunda Fenerbahçe'de 41 maçta 9 gol 1 asist üreten futbolcu, bu sezon 13 maçta 2 gol 1 asist kaydetti. Miha Zajc merkez orta saha dışında 10 numara ve sol açık mevkilerinde de oynayabiliyor. Teknik direktör Şenol Güneş de Zajc'la ilgili sürecin bir an evvel sonuçlanmasını bekliyor.