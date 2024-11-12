Beşiktaş'ta varsa yoksa Mert Günok

Beşiktaş'ta Konyaspor maçında omuz sakatlığı nedeniyle kaleyi Ersin Destanoğlu'na devreden Mert Günok, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Malmö karşılaşmasından sonra zorlu Başakşehir deplasmanında da formasını bırakmadı.
Tecrübeli eldiven, eski takımına karşı iyi bir performans sergiledi.
90 dakika sonunda ortaya çıkan rakamlar beğeni topladı. Turuncu-Lacivertliler'in ataklarında devleşen Mert Günok, Teknik Direktör Van Bronckhorst'un güvenini boşa çıkartmayarak teknik heyetten tam not aldı.
Tecrübeli eldiven, eski takımına karşı iyi bir performans sergiledi.
90 dakika sonunda ortaya çıkan rakamlar beğeni topladı. Turuncu-Lacivertliler'in ataklarında devleşen Mert Günok, Teknik Direktör Van Bronckhorst'un güvenini boşa çıkartmayarak teknik heyetten tam not aldı.