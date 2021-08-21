Beşiktaş'ta varsa yoksa Kaan Ayhan

Transfer çalışmalarını tamamen Sassuolo'da oynayan Kaan Ayhan üzerine kuran Beşiktaş Yönetimi, İtalya'dan umut verici haberler almasa da, bu transferi bitirmek için büyük uğraş vermeye devam ediyor.Sadece Kaan Ayhan ve ailesiyle irtibatta olan ve bu görüşmeleri Sassuolo Yönetimi'nden izin alarak yapan siyah-beyazlı idareciler, diğer yandan da bonservis pazarlıklarını sürdürmeye devam ediyor. Önümüzdeki hafta içinde bu transfer için yeni bir teklif sunacak olan Beşiktaş Yönetimi, en geç bir haftaya kadar bu transferi bitirmeye çalışacak.Kaan Ayhan'ın hem Türk pasaportu olması hem de birçok bölgede görev yapması nedeniyle Beşiktaş'ın bu transferi gerçekleştirme adına bütün şartlarını zorlayacağı öğrenildi.Teknik direktör Sergen Yalçın'ın ısrarla istediği milli futbolcunun transferi için çalışmalarını sürdüren siyah beyazlı yönetim, Sassuolo Kulübü'ne bonservis için 3 milyon Euro teklif etti. Kaan'ı geçen yıl Fortuna Düsseldorf'tan 2.5 milyon Euro'ya satın alan Sassuolo ise 6 milyon Euro istedi.Geçen sezon İtalya Serie A ekibi Sassuolo'da 23 maça çıkan milli futbolcu gol atma başarısı gösteremezken bir asist yaptı. Bu müsabakalarda %91 pas isabeti yakalayan Kaan Ayhan bu alanda öne çıktı.