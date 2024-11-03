Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Kasımpaşa karşısına derbi telafisi için çıkmıştı.



"Galatasaray yenilgisi sonrası oyuncularımdan reaksiyon görmek istiyorum" diyen Hollandalı hoca, takımını da bu bilinçle mücadeleye hazırladı. İlk yarıda beklenen oyun oynanmasa da, 45+3'te gelen gol, Siyah Beyazlı ekibe ciddi anlamda nefes aldırdı. Ancak Immobile'nin sakatlanarak devre arasında oyundan çıkması ve yerini Mustafa'ya bırakması, Kartal'ın hücum gücüne bir darbe daha vurdu.



HAMLELER İŞE YARAMADI



Skor 1-1'e geldikten sonra takımın formda isimlerinden Muci'nin kenara alınması ve yerine Joao Mario'nun girmesi de şaşkınlık yarattı. Ardından gelen Kasımpaşa'nın 2. golü Beşiktaş'ta panik havası yaratınca, Bronckhorst oyuna tekrar müdahale etti. Emirhan ve Ndour'u çıkaran Van Bronckhorst, kurtarıcı olarak Salih Uçan ve Can Keleş'i sahaya sürdü. Ancak Beşiktaş yine oyuna ağırlığını koymayı başaramadı. Kasımpaşa da 3. golü bularak rahatladı.



BU KEZ SINIFTA KALDI



Siyah-Beyazlı ekibin 90 dakika boyunca sergilediği oyun ve ortaya çıkan sonuç büyük hayal kırıklığı yaratırken, eleştiri okları da Van Bronckhorst'a çevrildi. Sezona çok iyi bir başlangıç yapan Hollandalı teknik adam, son dönemdeki kadro tercihleri ve oyuna yaptığı müdahalelerle sınıfta kaldı.











