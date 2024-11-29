Beşiktaş'ta Van Bronckhorst ile yollar ayrılıyor!

Beşiktaş, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. İşte yaşanan gelişmeler...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Van Bronckhorst ile yollar ayrılıyor!
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28 Kasım 2024 23:39
Son güncelleme 29 Kasım 2024 00:26
Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv maçında alınan yenilginin ardından teknik direktör Giovanni van Bronckhorst için harekete geçiyor.

Siyah-beyazlı yönetim, Hollandalı teknik adamın geleceği için cuma günü bir araya gelecek.

HÜSEYİN YÜCEL, GIO İLE KONUŞTU

Beşiktaş'ta futbolun patronu haline gelen Hüseyin Yücel, Macaristan'da Maccabi Tel Aviv maçında alınan 3-1'lik hezimetin ardından Giovanni van Bronckhorst'a kendisiyle çalışmaya devam edilmeyeceğini iletti.

TOPLANTI SONRASI AÇIKLAMA

Hüseyin Yücel, cuma İstanbul'da başkan Hasan Arat ve yönetim kurulundaki arkadaşlarıyla da bu kararı istişare ettikten sonra resmi açıklama yapılacak.

NE DEMİŞTİ?

Giovanni van Bronckhorst, Maccabi Tel Aviv maçının ardından istifa sorusuna, "Yaşadığım en iyi anları yaşamıyorum. Hoca olarak daha kötü anları yaşadım. Ben pes etmeyen biriyim. Bu durumu değiştirmek için elimden geleni yapacağım." yanıtını vermişti.



 
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