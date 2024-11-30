Beşiktaş'ta van Bronckhorst idmana çıkmadı

Beşiktaş'ta yolların ayrılması beklenen Hollandalı çalıştırıcı Giovanni van Bronckhorst, bugün yapılan idmanda takımın başında yer almadı.

, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta van Bronckhorst idmana çıkmadı
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30 Kasım 2024 11:18
Son güncelleme 30 Kasım 2024 11:44
Beşiktaş'ta beklenen son artık resmileşiyor.

HT Spor'un haberine göre; Beşiktaş'ta yolların ayrılması beklenen Hollandalı çalıştırıcı Giovanni van Bronckhorst, bugün yapılan idmanda takımın başında yer almadı.

İdmanda Giovanni van Bronckhorst'un yerine Serdar Topraktepe takımın başında yer aldı. Serdar Topraktepe'nin yardımcılığını ise U19 takımı teknik direktörü Veli Kavlak yaptı.

Haberde, van Bronckhorst ile kısa süre içinde yolların ayrılacağı ifade edildi.

HATAY MAÇINDA TOPRAKTEPE

Öte yandan A Spor'un haberine göre; Beşiktaş'ın deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacağı mücadelede takımın başında Serdar Topraktepe yer alacak.

İLK ADAY SERGEN YALÇIN

Beşiktaş'ın van Bronckhorst dönemi sonrası için ilk düşündüğü isim ise Sergen Yalçın.

Siyah-beyazlı kulübün yöneticileri, tecrübeli teknik adamla ilk teması sağladı.



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