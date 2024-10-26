Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, pazartesi günü saat 20.00'de RAMS Park'ta Galatasaray'ın konuğu olacak. Dev derbi öncesinde Siyah-Beyazlı ekibin Hollandalı patronu Giovanni van Bronckhorst, derbiden zaferle ayrılarak bir ilkin peşinde. İşte detaylar...
TÜM DİKKATLER DERBİDE
Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde ligde oynadığı 8 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik elde eden ve henüz yenilgi yaşamayan Siyah-Beyazlılar, bu gidişatını Sarı-Kırmızılılar karşısında da sürdürmek istiyor. Kartal'da artık tüm gözler Galatasaray'la oynanacak dev derbiye çevrildi.
14 YIL SONRA BİR İLKİN PEŞİNDE
Kartal, yabancı teknik direktörlerin görev aldığı dönemlerde Aslan'a karşı Süper Lig'de son galibiyetini ise Bernd Schuster yönetiminde 2010- 2011 sezonunda 28 Kasım 2010 tarihinde deplasmanda 2-1'lik skorla aldı.
Söz konusu tarihten sonra Portekizli Teknik Direktör Carlos Carvalhal ile Galatasaray'a karşı 2 maçta 1 beraberlik, 1 yenilgiyle sahadan ayrılan Beşiktaş, Hırvat Slaven Bilic'le ise 4 mücadelenin 1'i hükmen olmak üzere tamamını kaybetti. Siyah-Beyazlılar son olarak 2023-2024 sezonunun 28. haftasında Fernando Santos idaresinde evinden 1-0 mağlubiyetle ayrıldı.
Beşiktaş'ta Van Bronckhorst bir ilkin peşinde!
Beşiktaş, Süper Lig'de Galatasaray deplasmanında yabancı teknik direktörlerle son galibiyetini 2010-2011 sezonunda Bernd Schuster yönetiminde 2-1'lik skorla aldı. Van Bronckhorst 14 yıl sonra bir ilk için sahaya çıkacak.
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, pazartesi günü saat 20.00'de RAMS Park'ta Galatasaray'ın konuğu olacak. Dev derbi öncesinde Siyah-Beyazlı ekibin Hollandalı patronu Giovanni van Bronckhorst, derbiden zaferle ayrılarak bir ilkin peşinde. İşte detaylar...
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