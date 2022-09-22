ROSIER OYUNDAN ÇIKARKEN TEPKİLİYDİ

ISMAEL DEĞİŞİKLİĞİN NEDENİNİ ANLATTI

ROSIER'İN TEPKİSİ; KAZANMA HIRSI

Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael, 2-2 biten İstanbulspor maçında Valentin Rosier'i ikinci yarıda oyundan çıkarmıştı. Fransız çalıştırıcı, oyundan çıkarken tepki gösteren Rosier ile özel bir görüşme yaptı.Valerien Rosier, İstanbulspor maçının 50. dakikasında kenara gelirken Tayfur Bingöl oyuna girmişti. Fransız sağ bek, değişiklik kararının ardından formasını çıkarttı ve direkt olarak soyunma odasına gitti.Ismael Rosier'e İstanbulspor maçında kendisini neden kenara aldığını anlattı. Beşiktaş Teknik Direktörü, yabancı kuralı sebebiyle Rosier'i kenara aldığını söyledi.Ayrıca Ismael oyuncusuna ayrıca bu takımın en önemli isimlerinden biri olduğunu da hatırlattı. Rosier ise kazanma hırsı sebebiyle böyle bir tepki verdiğini söyledi.