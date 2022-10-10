SAISS VE EMRECAN SAKATLANDI

ISMAEL'İN ZOR KARARI

MONTERO NE DEMİŞTİ?

Spor Toto Süper Lig'de Giresunspor maçında sahadan 1-0 galip ayrılan Beşiktaş, oyuncularının yaşadığı sakatlıklar sebebiyle sorunlar ile karşı karşıya kaldı. Siyah-beyazlılarda iki stoper birden sakatlanınca, kadroda düşünülmeyen Francisco Montero'ya adeta gün doğdu.Beşiktaş'ta Romain Saiss'in Trabzonspor maçında oynayamayacağı açıklandı. Aynı maçta baldırından sakatlanan ve bandajla ayakta kalan Emrecan Uzunhan da Trabzonspor ve Hatayspor maçlarında takımını yalnız bırakacak.Fransız teknik direktör Valerien Ismael, Tayyip Talha Sanuç'un yanında oynatacağı ismi bu hafta içinde belirleyecek. Siyah-beyazlılarda Montero, Welinton ve Necip Uysal stoper pozisyonunda forma giyebiliyor.Bu arada Francisco Montero, Beşiktaş'ta forma şansı bulamaması halinde Ocak ayında kendisine gelen teklifleri değerlendirme kararı almıştı. Elce ile anılan Montero, "İlgilenen takımlar var. Ocak'ta iyi teklifler gelirse, menajerimle bunları konuşup, değerlendireceğim. Kendim için en iyisi ne ise onu yapacağım" dedi.