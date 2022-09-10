CENK TOSUN OYNAMAYA HAZIR

WEGHORST VE CENK'İN PERFORMANSI

Beşiktaş'ta Spor Toto Süper Lig'de ilk 5 haftanın yıldızlarından olan Hollandalı golcü Wout Weghorst, antrenmanda bir sakatlık yaşadı. Golcü oyuncunun Başakşehir maçında forma giyememe riski bulunuyor.Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Hollandalı golcünün oynayamaması durumunda alternatif ismi belirledi. Ismael, Cenk Tosun ile görüşerek, "Başakşehir maçına hazır ol" dedi. Cenk ise Başakşehir maçında ilk 11'de oynamaya hazır olduğunu dile getirdi.Bu sezon Beşiktaş'ta Cenk Tosun 4 maçta sadece 34 dakika süre alabildi. Wout Weghorst ise Beşiktaş'ta 5 maçta 2 gol 4 asistlik performans sergiledi. Beşiktaş ile Başakşehir arasındaki maç 12 Eylül Pazartesi günü saat 19:00'da başlayacak.