Beşiktaş'ta Valerien Ismael'in forvet planı!

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Wout Weghorst'un Başakşehir maçında oynayamaması halinde planını yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Valerien Ismael'in forvet planı!
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10 Eylül 2022 09:29
Beşiktaş'ta Spor Toto Süper Lig'de ilk 5 haftanın yıldızlarından olan Hollandalı golcü Wout Weghorst, antrenmanda bir sakatlık yaşadı. Golcü oyuncunun Başakşehir maçında forma giyememe riski bulunuyor.

CENK TOSUN OYNAMAYA HAZIR

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Hollandalı golcünün oynayamaması durumunda alternatif ismi belirledi. Ismael, Cenk Tosun ile görüşerek, "Başakşehir maçına hazır ol" dedi. Cenk ise Başakşehir maçında ilk 11'de oynamaya hazır olduğunu dile getirdi.

WEGHORST VE CENK'İN PERFORMANSI

Bu sezon Beşiktaş'ta Cenk Tosun 4 maçta sadece 34 dakika süre alabildi. Wout Weghorst ise Beşiktaş'ta 5 maçta 2 gol 4 asistlik performans sergiledi. Beşiktaş ile Başakşehir arasındaki maç 12 Eylül Pazartesi günü saat 19:00'da başlayacak.





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