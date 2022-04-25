Beşiktaş'ta Valerien Ismael'in aklı sadece Avrupa'da

Beşiktaş'ta Valerien Ismael'in tek hedefi kalan 5 maçta alınan galibiyetlerle UEFA Konferans Ligi biletini kapmanın peşinde.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Valerien Ismael'in aklı sadece Avrupa'da
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25 Nisan 2022 09:57
Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael, kalan 5 haftadan maksimum puanla ayrılarak gelecek sezon için UEFA Konferans Ligi biletini kapmak istiyor.

Beşiktaş , teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde 4. kez sahada yer alacak. Siyah-Beyazlı takım, Ismael'in teknik direktörlüğünde 3 maçta bir galibiyet ve iki beraberlik aldı. Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş, sahasında Aytemiz Alanyaspor 'u 4-1 yenerken, GZT Giresunspor ile 0-0 berabere kaldı.

Ismael, kalan 5 haftadan maksimum puanla ayrılarak gelecek sezon için UEFA Konferans Ligi biletini kapmak istiyor.

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