ISMAEL'İN HEDEFLERİ

ENERJİ DÜŞÜRMEK YOK

DERSİMİZ FRİKİK

İLK FRİKİK GOLÜNÜ KİM ATAR?

Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael, gözünü 2022 Dünya Kupası arasına kadar oynanacak 4 lig maçına çevirdi. Son dönemde eleştiriler alan ve taraftarlardan da tepki toplayan Ismael, 4 maçın 4'ünü de kazanmak için yoğun bir çalışma yürütüyor.Siyah-beyazlıların Fransız çalıştırıcısı, hücumdaki 4 noktaya özel olarak önem veriyor. Bunlardan ilki kanatların etkinliği olarak göze çarpıyor. Rachid Ghezzal'ın eksikliği her zaman hissedilse de eldeki mevcut isimlerle kanatların hücumda daha etkin kullanılması isteniyor. İkinci olarak önde baskılı ve pres futbolunun devam etmesi amaçlanıyor. Ardından orta sahada hızlı ve tek paslarla rakip kaleye inilmesi, son olarak da rakip savunmaların arkasına atılacak doğru paslar ve doğru koşular üzerinde duruluyor.Valerien Ismael, takımından sürekli gol aramalarını ve hücumda daha aktif olmalarını istiyor. Ismael, oyuncularından sürekli yüksek enerji ve tempo talep ediyor. En ufak bir enerji düşüklüğüne izin vermiyor.Siyah-beyazlı takımın frikik hasreti dikkat çekiyor. Süper Lig'de son olarak 2018-19 sezonunda 22 Nisan 2019 tarihinde Burak Yılmaz ile Sivasspor deplasmanında frikikten gol atan Beşiktaş'ın hasreti 3.5 sezondur sürüyor. Çifte kupa ile tamamlanan 2020-21 sezonunda dahi frikikten sevinemeyen siyah-beyazlılarda son günlerde futbolcular özel olarak bu konuya çalışıyor.Hatta futbolcular arasında ilk frikik golünün kim tarafından atılacağı esprili bir dille konuşuluyor. Redmond, Masuaku, Gedson, Salih Uçan gibi isimler öne çıkıyor. Sakatlığı nedeniyle Ghezzal şu anda dışarda duruyor. Zaman zaman Cenk Tosun da frikiklere çalışıyor.