Beşiktaş'ta Valerien Ismael ilkin peşinde

Beşiktaş ile üst üste 2 galibiyet alamayan teknik direktör Valerien Ismael, bu şanssızlığını Sivasspor maçıyla birlikte kırmayı amaçlıyor. İşte Ismael'in Beşiktaş karnesi...

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Valerien Ismael ilkin peşinde
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29 Ağustos 2022 09:59
Beşiktaş, Sivasspor ile Süper Lig'in 4. haftasında karşılaşacak. Siyah-beyazlıların teknik patronu Valerien Ismael, Beşiktaş'ta bir ilki yaşamak istiyor.

ISMAEL ŞANSSIZLIĞI KIRMAK İSTİYOR

Takımın başına geçtiği günden beri üst üste 2 galibiyet alamayan Fransız çalıştırıcı, Sivaspor'a karşı bu şanssızlığını kırmayı amaçlıyor.

BEŞİKTAŞ'TA ISMAEL'İN PERFORMANSI

Beşiktaş ile şu ana kadar 11 lig maçına çıkan Valerien Ismael, tek yenilgisini Kasımpaşa'ya karşı 3-0 ile almıştı. Ismael'in 5 galibiyet ve 5 de beraberliği bulunuyor.



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