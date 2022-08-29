Beşiktaş, Sivasspor ile Süper Lig'in 4. haftasında karşılaşacak. Siyah-beyazlıların teknik patronu Valerien Ismael, Beşiktaş'ta bir ilki yaşamak istiyor.



ISMAEL ŞANSSIZLIĞI KIRMAK İSTİYOR



Takımın başına geçtiği günden beri üst üste 2 galibiyet alamayan Fransız çalıştırıcı, Sivaspor'a karşı bu şanssızlığını kırmayı amaçlıyor.



BEŞİKTAŞ'TA ISMAEL'İN PERFORMANSI



Beşiktaş ile şu ana kadar 11 lig maçına çıkan Valerien Ismael, tek yenilgisini Kasımpaşa'ya karşı 3-0 ile almıştı. Ismael'in 5 galibiyet ve 5 de beraberliği bulunuyor.







