LUCESCU'DAN SONRA ISMAEL KAYITLARA GEÇTİ

SERİ HEDEFİ DE YAKALANMIŞ OLDU

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Ankaragücü'nü 3-2 yendi. Fransız teknik direktör Valerien Ismael, Beşiktaş'ta bir ilki yaşadı.Valerien Ismael 3 galibiyet ve 3 beraberlikle, Mircea Lucescu'dan bu yana Beşiktaş'ın başında çıktığı ilk 6 deplasman maçında yenilgi almayan ilk yabancı teknik direktör olarak kayıtlara geçti.Benzer bir tablo, Rumen teknik adam Mircea Lucescu'nun 2002-2003 sezonunda yaşanmıştı. Öte yandan Valerien Ismael, maç öncesinde yaptığı 'Seri yakalamalıyız' hedefine de Ankaragücü maçıyla birlikte ulaşmış oldu.