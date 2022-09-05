Beşiktaş'ta Valerien Ismael ilki yaşadı

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Mircea Lucescu'dan sonra deplasmanda başarılı bir performans ortaya koyan ilk yabancı teknik adam oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Valerien Ismael ilki yaşadı
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05 Eylül 2022 11:06
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Ankaragücü'nü 3-2 yendi. Fransız teknik direktör Valerien Ismael, Beşiktaş'ta bir ilki yaşadı.

LUCESCU'DAN SONRA ISMAEL KAYITLARA GEÇTİ

Valerien Ismael 3 galibiyet ve 3 beraberlikle, Mircea Lucescu'dan bu yana Beşiktaş'ın başında çıktığı ilk 6 deplasman maçında yenilgi almayan ilk yabancı teknik direktör olarak kayıtlara geçti.

SERİ HEDEFİ DE YAKALANMIŞ OLDU

Benzer bir tablo, Rumen teknik adam Mircea Lucescu'nun 2002-2003 sezonunda yaşanmıştı. Öte yandan Valerien Ismael, maç öncesinde yaptığı 'Seri yakalamalıyız' hedefine de Ankaragücü maçıyla birlikte ulaşmış oldu. 

 
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