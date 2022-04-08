Beşiktaş'ta Valerien Ismael, ilk 11'i değiştirmiyor

Beşiktaş'ta kadro istikrarından yana olan Valerien Ismael'in, Alanyaspor'a karşı da Trabzonspor deplasmanında sahaya sürdüğü ilk 11'i kullanacağı öğrenildi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Valerien Ismael, ilk 11'i değiştirmiyor
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08 Nisan 2022 11:00
Süper Lig'de Alanyaspor'u konuk edecek Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Valerien Ismael yönetimindeki çalışmada oyuncuların son derece hırslı oldukları öğrenildi. Kadro istikrarından yana olan Ismael'in, Akdeniz ekibine karşı da Trabzonspor deplasmanında sahaya sürdüğü ilk 11'i kullanacağı bildirildi.

Bu arada cezalı Larin'in yerine ise N'Koudou'nun sahne alması bekleniyor.

Beşiktaş'ta tempo düşmüyor

Valerien Ismael'in tempolu antrenmanları, oyuncuları bir hayli yoruyor. Alınan bilgiye göre çalışmaların temposunun yüksek olması, futbolcularda uyku bozukluklarına yol açtı. Aşırı yorgunluk yüzünden uyuyamama problemi olan oyuncuların durumunu sağlık ekibi, teknik heyete iletti. Ancak idmanlarda bir değişim olmadığı ve takımın zamanla Premier Lig'deki çalışma metotlarına uyum sağlayacağı ifade edildi. 

 

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