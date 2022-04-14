Beşiktaş'ta Valerien Ismael'in gelmesiyle birlikte bozuk olan moraller yeniden yerine geldi. Siyah-beyazlılar sezonun bitmesine kısa bir süre kala takımın başına getirilen Fransız teknik direktör yönetiminde çıktığı 2 resmi maçta 1 beraberlik, 1 de galibiyet alırken; ortaya konan futbol da takdir topladı.



Tecrübeli hocanın 3-4-3 sistemine ilk günden uyum sağlayan siyah-beyazlılar, hem zorlu Trabzonspor deplasmanında, hem de Vodafone Park'taki Alanya maçındaki futbollarıyla taraflı tarafsız herkesin beğenisini aldı.



YÖNETİM KEYİFLENDİ

Bozulan morallerin yeniden yerine gelmesi, Nevzat Demir Tesisleri'ne de farklı bir hava getirdi. Asık olan yüzler gülmeye başlarken, her gün daha da zorlaşan idmanlara rağmen kahkahaların havada uçuşması dikkat çekti.



Siyah-beyazlıların yeni hocası Valerien İsmael takıma sadece kondisyon ve güç depolayıp, güven aşılamakla kalmadı; tüm bu pozitif gelişmelerle birlikte futbolcuların keyfi yerine geldi, Ümraniye'de yüzler yeniden gülmeye başladı. Beşiktaş yönetimi de bu durumdan bir hayli memnun.



HIZLI OLUN BEYLER

Beşiktaş'ın dün sabah Ümraniye'de yapılan idmanın ilk 20 dakikası basına olarak gerçekleşti.



Isınma koşularıyla başlayan antrenman, top kapma çalışmasıyla devam ederken, teknik direktör Valerien Ismail, oyuncularını sık sık hızlı oynamaları konusunda uyardı. Çalışmanın basına kapalı bölümünde ise hatfa sonundaki Giresunspor maçının taktiği üzerinde duruldu.



