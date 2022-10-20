CENK GELECEK ADINA UMUTLU

"GOLLERİMİN DEVAMI GELECEK"

"BU TAKIMIN BİR PARÇASISIN"

MAÇ SONUNDA NE DEMİŞTİ?

Beşiktaş'a bu sezon başında geri dönen Cenk Tosun, siyah-beyazlı forma ile birlikte şampiyonluk yaşamak istiyor. Hatayspor maçı ile birlikte ilk 11'de dönmesi beklenen futbolcu, teknik heyet ile görüşme yaptı.Trabzonspor maçında oyuna sonradan giren ve 2021 Nisan ayından sonra siyah-beyazlı forma ile gol sevinci yaşayan Cenk Tosun, bundan sonraki sürecin kendisi adına çok daha parlak geçeceği düşüncesinde.Cenk Tosun, Valerien Ismael ile birebir yaptığı görüşmede, "Formanın hakkını her zaman vereceğimden hiç şüpheniz olmasın. Gollerimin devamı gelecek" sözünü verdi.Fransız çalıştırıcının ise "Takımın başarısı önemli. Sen de bu takımın bir parçasısın. Kalitene güveniyorum" dediği öğrenildi.31 yaşındaki golcü futbolcu Trabzonspor maçının ardından, "Şansızlık, hakem performansı, bizim bazen maçın içinde kopmamız puan kayıpların sebebi. Taraftarımız her zaman buraya geliyor, gidip onlara teşekkür etmemiz gerekiyordu. Hangi maç olursa olsun böyle olacak" demişti.