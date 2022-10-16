ISMAEL GÜÇLÜ BİR OYUN İSTİYOR

İLK KEZ BÜYÜK MAÇ KAZANMAYI HEDEFLİYOR

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Trabzonspor maçında 3 puana odaklandı. Fransız çalıştırıcı aynı zamanda güçlü bir oyun ortaya koymak için de kolları sıvadı.Siyah-beyazlıların son haftalardaki futbolu taraftarı tatmin etmezken camiadan çatlak sesler yükseldi ve teknik direktör Valerien İsmael'e ağır eleştiriler geldi. Başkan Ahmet Nur Çebi de desteğini bir kez daha yenilediği teknik direktörüne Trabzonspor maçı öncesi moral verdi. Takımın performansı nedeniyle hafta içinde kendisini farklı gündem içinde bulan Fransız çalıştırıcı, eksiklerin geri dönmesiyle birlikte rahat nefes aldı.Taraftarlarla yeniden bir bağ kurmak için güçlü oyun ve iyi sonuçlara ihtiyacı olduğunu bilen İsmael, Trabzon sınavını başarıyla geçip, ilk kez büyük bir maç kazanmak istiyor. 47 yaşındaki teknik adam, Beşiktaş'ta daha önce Trabzonspor ile 1-1, Fenerbahçe ile de 1-1 ve 0-0'lık sonuçlarla berabere kalmıştı.