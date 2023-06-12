Beşiktaş'ta gözler, yeni transfer planlamasına çevrildi.
İsmi Beşiktaş'tan ayrılabilecek oyuncular arasında anılan Valentin Rosier'e de İtalya ve Fransa'dan teklifler olduğu iddia edilmişti. Buna karşın Şenol Güneş'in göreve geldiği ilk haftalarda formayı ara transferde takıma katılan Onur Bulut'a kaptıran Rosier, Şenol Güneş'in gözüne yeniden girerek ilk 11'e dönmeyi başardı.
YÜKSEK BİR TEKLİF GELMEZSE...
Rosier için yüksek bir teklif gelmemesi durumunda, Beşiktaş'ın yeni sezonda sağ bek mevkisinde yoluna Rosier ve Onur rotasyonuyla devam etmesine kesin gözüyle bakılıyor.
İsmi Beşiktaş'tan ayrılabilecek oyuncular arasında anılan Valentin Rosier'e de İtalya ve Fransa'dan teklifler olduğu iddia edilmişti. Buna karşın Şenol Güneş'in göreve geldiği ilk haftalarda formayı ara transferde takıma katılan Onur Bulut'a kaptıran Rosier, Şenol Güneş'in gözüne yeniden girerek ilk 11'e dönmeyi başardı.
YÜKSEK BİR TEKLİF GELMEZSE...
Rosier için yüksek bir teklif gelmemesi durumunda, Beşiktaş'ın yeni sezonda sağ bek mevkisinde yoluna Rosier ve Onur rotasyonuyla devam etmesine kesin gözüyle bakılıyor.