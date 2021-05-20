Beşiktaş'ta Utku Yuvakuran'ın geleceği belli oldu

Beşiktaş Yönetimi iç transferde ilk imzayı kaleci Utku Yuvakuran'a attırdı.
Sözleşmesi biten 23 yaşındaki başarılı file bekçisinin 3 yıllık yeni mukaveleye imza attığı öğrenildi.
Kartal'ın bu sezon özellikle Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmasında büyük pay sahibi olan Utku'nun, Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın isteğiyle kadroda tutulduğu bildirildi.
Sözleşmesi biten 23 yaşındaki başarılı file bekçisinin 3 yıllık yeni mukaveleye imza attığı öğrenildi.
Kartal'ın bu sezon özellikle Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmasında büyük pay sahibi olan Utku'nun, Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın isteğiyle kadroda tutulduğu bildirildi.