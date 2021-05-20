Beşiktaş'ta Utku Yuvakuran'ın geleceği belli oldu

Beşiktaş'ta sözleşmesi bitecek isimlerden olan Utku Yuvakuran'ın durumu belli oldu.

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Beşiktaş'ta Utku Yuvakuran'ın geleceği belli oldu
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20 Mayıs 2021 09:35
Beşiktaş Yönetimi iç transferde ilk imzayı kaleci Utku Yuvakuran'a attırdı.

Sözleşmesi biten 23 yaşındaki başarılı file bekçisinin 3 yıllık yeni mukaveleye imza attığı öğrenildi.

Kartal'ın bu sezon özellikle Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmasında büyük pay sahibi olan Utku'nun, Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın isteğiyle kadroda tutulduğu bildirildi.


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