Beşiktaş'ta Utku Yuvakuran ile 3 yıllık imza

Beşiktaş iç transferde ilk anlaşmasını yaptı. Siyah Beyazlılar, kaleci Utku Yuvakuran ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

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Beşiktaş'ta Utku Yuvakuran ile 3 yıllık imza
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27 Mayıs 2021 13:52
Beşiktaş yönetimi, sözleşmesi sona eren oyuncularla görüşmelere başladı. Siyah Beyazlılar, ilk olarak kontratı tamamlanan Utku Yuvakuran ile masaya oturdu.

NTV Spor'un haberine göre; 23 yaşındaki kaleci ve menajeri Ahmet Bulut ile yapılan görüşme sonrası anlaşma sağlandı. Utku, Beşiktaş ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Beşiktaş'ta 5. sezonunu geride bırakan 23 yaşındaki file bekçisi, 5 sezonda 20 maçta forma giydi.




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