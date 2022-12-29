Beşiktaş'ta umutlar Cenk ve Weghorst'ta

Beşiktaş'ın iki forveti Wout Weghorst ile Cenk Tosun'un bu akşam Adana Demirspor'a karşı ilk 11'de birlikte sahaya çıkacakları öğrenildi.



Hollandalı yıldız ligde 7 gol, 4 asistlik bir performans sergilerken, Cenk Tosun da 4 gol, 1 asistle takımına katkı verdi.



İki forvet 11 gol ve 5 asistle toplamda 16 gole doğrudan katkı sağlamaları dikkat çekti.



Beşiktaş'ta ayrıca Muleka ve N'Koudou'nun da ligde 4'er golleri bulunuyor.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ