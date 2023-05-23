Beşiktaş'ta umut var!

Şenol Güneş ile ikinci yarının lideri olan Beşiktaş, gelecek sezon için ümitlendirdi.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta umut var!
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23 Mayıs 2023 09:15
Beşiktaş'ın Şenol Güneş ile başarılı serisi devam ediyor.

Ligde çıktığı 23 maçta 17 galibiyet (ikisi hükmen), 4 beraberlik ve 2 yenilgiyle maç başına 2.39 puan ortalaması tutturdu. Güneş'in takımı, ligin ikinci devresinde en çok puan toplayan takım oldu.

Son 13 maçta yenilmeyen, bu periyotta 11 galibiyet elde eden siyah-beyazlılar, Konferans Ligi'ni garantiledi, gözünü lig ikinciliğine dikti.

Beşiktaş'ın Şenol Güneş ile yakaladığı bu form, gelecek sezon adına da camiaya umut aşıladı.

Öte yandan tecrübeli çalıştırıcı, yaklaşık 13 gün maç yapmayacak futbolcularına dört gün izin verdi. 

 
 

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