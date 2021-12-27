Beşiktaş'ta Umut Meraş sağ beke geçiyor

Beşiktaş'ın milli sol beki Umut Meraş, Konyaspor karşısında savunmanın sağında görev alacak.

, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Beşiktaş'ta Umut Meraş sağ beke geçiyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Aralık 2021 09:06
Umut Meraş
Umut Meraş
Beşiktaş
Siyah Beyazlılar'ın milli sol beki Umut Meraş, bugün savunmanın sağında görev yapacak.

Tecrübeli futbolcu, Valentin Rosier'in cezalı olması ve Necip Uysal'ın da sakatlığı bulunması sebebiyle formayı devralacak. Umut, kariyerinde daha önce birkaç kez bu hatta görev yapmıştı.

5 eksik var

Ligde bu akşam Konyaspor 'a konuk olacak Siyah-Beyazlılar, bu karşılaşma için İstanbul'dan deplasmana4eksikle gitti. Sezonu kapatan Mert Günok, sakatlıkları süren; N'Koudou, Necip Uysal, maç eksiği bulunan Alex Teixeira; kart cezalısı olan Rosier, kafilede yer almadı. 

 


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.