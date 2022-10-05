Beşiktaş'ta Umut Meraş kararını verdi!

Beşiktaş'ta ilk 11'den uzak kalan Umut Meraş geleceğiyle ilgili kararı verdi. Meraş, siyah-beyazlılarla yol ayrımında. İşte detaylar...

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Umut Meraş kararını verdi!
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05 Ekim 2022 08:54
Umut Meraş
Umut Meraş
Beşiktaş
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hesapları yapan Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon başında Fransa'nın Le Havre takımından transfer ettiği Umut Meraş, bu sezon formaya hasret kaldı. Meraş'ın ayrılık hazırlığında olduğu gündemde.

UMUT MERAŞ 11'DEN UZAK KALDI

Geride kalan 8 maçta 11'e hiç adını yazdıramayan 26 yaşındaki sol bek, Masuaku'ya kaptırdığı yerini de geri alabilecek gibi görünmüyor.

BU SEZON KAÇ DAKİKA SÜRE ALDI?

Tayfur Bingöl'ün transferi sonrasında iyice gözden düşen ve hatta İstanbulspor maçında 21 kişilik kadroya alınmayan Umut, bu sezon sadece 4 maçta 39 dakika sahada kaldı.

MERAŞ AYRILIK PLANI YAPIYOR

Milli futbolcu bu düşüşü sonrası iyiden iyiye ayrılık planları yapmaya başladı. Deneyimli oyuncu şayet devre arasına kadar forma şansı bulamazsa kulüpten iznini isteyerek kendisine takım arayacak. Futbolcu daha önce Ismael ile yaptığı görüşmede oynamak istediğini dile getirmişti.



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