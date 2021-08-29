Beşiktaş'ta Umut Meraş'ın sözleşme şartları

Yerli olarak Kenan Karaman, Salih Uçan, Mehmet Topal, Mert Günok ve Can Bozdoğan'ı kadrosuna katan Beşiktaş , yabancı kontenjanında elini rahatlacak önemli bir hamle daha yaptı: Umut Meraş... Siyah-Beyazlılar, son 1 haftadır yoğun şekilde yapılan görüşmelerin ardından A Milli Takım'ın sol bekini renklerine bağladı. Önceki gece İstanbul'a getirilen 25 yaşındaki oyuncu için kulübü Le Havre'ye 1.2 milyon Euro bonservis bedeli ödenecek. Umut Meraş'la da 3 senelik sözleşme üzerinden, yıllık 1 milyon Euro ücrete anlaşma sağlandı. Sağlık kontrolünün ardından başarılı futbolcunun transferinin bugün duyurulması bekleniyor.



15 kez milli oldu



Adı Trabzonspor 'la da anılan Umut Meraş, 2019'da 1.3 milyon Euro bonservis bedeliyle Bursaspor'dan Le Havre'ye gitmişti. Fransız ekibinde toplam 57 maça çıkan ve takımın istikrarlı isimlerinden biri olan 25 yaşındaki milli sol bek, bu karşılaşmalarda 1 gol, 2 asistlik skor katkısı gösterdi. Umut, Ay-Yıldızlı formayı da 15 kez terletti.



İki yıl rötarlı transfer



Umut Meraş ismi ilk olarak 2019 yılında Beşiktaş'ın gündemine ciddi şekilde girmişti. Ancak o süreçte oyuncu çok istemesine rağmen Le Havre hızlı davranıp, 1.3 milyon Euro bonservis karşılığında milli oyuncuyu kadrosuna katmıştı. Siyah-Beyazlılar, 2 yıl gecikmeli olarak Umut Meraş'ın transferini bitirmiş oldu. Beşiktaş'a geldiği için büyük mutluluk duyduğunu belirten Umut, özellikle Şampiyonlar Ligi'nde forma giymek için sabırsızlandığını söyledi.



