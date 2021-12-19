Beşiktaş'ta Umut Meraş'a özel maske

Beşiktaş'ta idmanda burun kemiği kırılan Umut Meraş, Fenerbahçe derbisinde özel maske ile kadroda olacak.

, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Beşiktaş'ta Umut Meraş'a özel maske
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Aralık 2021 11:41
Umut Meraş
Umut Meraş
Beşiktaş
Beşiktaş'ta Necip Uysal, Josef ve Welinton'un cezası bitti. Sakatlıkları devam eden Mert Günok ile N'Koudou yok. Önceki gün yapılan idmanda burun kemiği kırılan Umut Meraş da özel maske ile kadroda yer alacak. 


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.